Brunei: Crescita del commercio bilaterale con la Cina grazie all'iniziativa Belt and Road

25 Settembre 2024_ Il commercio bilaterale tra Brunei e Cina ha raggiunto 1,53 miliardi di dollari USA nella prima metà dell'anno, con un incremento del 27,6% rispetto all'anno precedente, secondo l'ambasciatore cinese a Brunei, Xiao Jianguo. Durante una celebrazione per il 75° anniversario della Repubblica Popolare Cinese, l'ambasciatore ha evidenziato vari progetti in corso, tra cui l'espansione del terminal container di Muara e il protocollo per l'esportazione di prodotti ittici bruneiani in Cina. Inoltre, ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra Cina e ASEAN, di cui Brunei è membro, per promuovere stabilità e sviluppo nella regione. La notizia è riportata da borneobulletin.com.bn. L'evento ha visto la partecipazione del Ministro degli Affari Interni di Brunei, Dato Seri Setia Awang Haji Ahmaddin, e ha incluso performance tradizionali e una cerimonia di taglio della torta.