Brunei: Cybersecurity Conference 2024 promuove la difesa cibernetica nazionale

19 Settembre 2024_ Brunei Darussalam ha avviato la 2ª Conferenza sulla Sicurezza Cibernetica, CySec 2024, per affrontare le minacce informatiche e il crimine cibernetico nel contesto della digitalizzazione del Paese. Il Ministro dei Trasporti e delle Telecomunicazioni ha sottolineato l'importanza di una strategia proattiva per prevenire il crimine informatico, che include campagne di sensibilizzazione e l'uso di tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale. Durante l'evento, esperti locali e internazionali hanno discusso di collaborazioni e iniziative per rafforzare la sicurezza informatica, inclusa la distribuzione di chiavi di licenza a studenti e piccole e medie imprese. La conferenza è co-organizzata dalla Brunei Cyber Security Association e Cyber Security Brunei, come riportato da brudirect.com. L'evento ha anche visto la presentazione di premi e memorandum d'intesa, evidenziando l'impegno di Brunei nella lotta contro le minacce cibernetiche.