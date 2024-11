Brunei: Delegazione di agenti di viaggio da Dubai esplora le bellezze di Brunei e Sarawak

11 Novembre 2024_ Una delegazione di nove agenti di viaggio da Dubai ha recentemente partecipato a un viaggio di familiarizzazione in Brunei, organizzato dal Jabatan Kemajuan Pelancongan in collaborazione con la compagnia aerea nazionale RB e il Sarawak Tourism Board. Durante la visita, gli agenti hanno avuto l'opportunità di esplorare attrazioni come il Taman Negara Ulu Temburong e partecipare a diverse attività, tra cui escursioni nella natura e visite culturali. Il viaggio ha anche incluso sessioni di briefing per discutere potenziali collaborazioni e raccogliere feedback sul mercato di Dubai, evidenziando l'interesse crescente per il Brunei come destinazione turistica. La fonte di questa notizia è mediapermata.com.bn. Il Jabatan Kemajuan Pelancongan mira a promuovere il Brunei nel mercato di Dubai, con piani per partecipare all'Arabian Travel Market nel 2025.