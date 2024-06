Brunei: Dialogo giovanile per uno sviluppo sostenibile

27 Giugno 2024_ Il Ministro della Cultura, Gioventù e Sport del Brunei, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Nazmi bin Haji Mohamad, ha sottolineato l'importanza di sviluppare giovani di qualità come agenti di cambiamento per il futuro, in linea con la Visione Brunei 2035. Durante la chiusura del secondo Dialogo Giovanile sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) presso l'Università del Brunei Darussalam, il ministro ha evidenziato il focus sull'SDG 12, che riguarda il consumo e la produzione responsabili. L'evento ha visto la partecipazione attiva di giovani studenti universitari, dimostrando l'impegno del paese verso un futuro sostenibile. Sono stati anche annunciati i vincitori dei premi BIBD per la leadership giovanile sostenibile. Lo riporta mediapermata.com.bn. Il dialogo, organizzato con il supporto di varie istituzioni locali e internazionali, ha incluso attività educative e visite a siti di gestione dei rifiuti.