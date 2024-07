Brunei: Dichiarati spazi aerei riservati per misure di sicurezza

26 Luglio 2024_ Il Dipartimento dell'Aviazione Civile del Ministero dei Trasporti e delle Telecomunicazioni del Brunei ha annunciato la creazione di spazi aerei riservati in diverse località dal 29 luglio al 4 agosto 2024. In particolare, il Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien nel distretto di Brunei Muara sarà soggetto a restrizioni il 29 e il 4 agosto, mentre il Padang Bandaran a Kuala Belait avrà restrizioni il 30 luglio. Durante questi periodi, è vietato il volo di aerei non autorizzati, inclusi droni, in queste aree, con sanzioni per chi non rispetta le normative. La notizia è stata riportata da brudirect.com. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Dipartimento dell'Aviazione Civile tramite telefono o email.