Brunei: Discussione sul sostentamento durante la 155ª Notte di Munajat

14 Ottobre 2024_ Durante la 155ª Notte di Munajat, organizzata dal Ministero degli Affari Religiosi, è stata sottolineata l'importanza del sostentamento, un tema che suscita preoccupazione tra le persone. Il tazkirah, o discorso, è stato tenuto da Awang Ahmad Muzhafar bin Haji Marsidi, funzionario dello Sviluppo Religioso del Centro di Da'wah Islamica. L'evento ha visto la partecipazione di funzionari e personale della Unified National Networks (UNN), insieme a membri di diverse moschee e centri religiosi in tutto il paese. La notizia è stata riportata da brudirect.com. La Munajat Night è un'importante occasione di preghiera e riflessione per la comunità musulmana del Brunei, che si riunisce per discutere questioni spirituali e sociali.