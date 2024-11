Brunei: Due rappresentanti per il 13° Premio Internazionale del Corano in Kuwait

11 Novembre 2024_ Due partecipanti del Brunei, Awang Adi Syazani bin Shahri e Haji Awang Muhammad Zul-Hafiz bin Awang Tengah, rappresenteranno il paese al 13° Kuwait International Prize of The Holy Quran, che si svolgerà dal 13 al 20 novembre 2024. Awang Adi Syazani, studente dell'Università Islam Sultan Sharif Ali, parteciperà nella categoria di memorizzazione del Corano, mentre Haji Awang Muhammad Zul-Hafiz, ufficiale educativo, parteciperà nella categoria di recitazione. Entrambi i partecipanti hanno già ottenuto riconoscimenti nazionali per le loro abilità nel Corano, dimostrando l'impegno del Brunei nella promozione della cultura islamica. La delegazione del Brunei è prevista tornare il 22 novembre 2024. La fonte di questa notizia è pelitabrunei.gov.bn. Il Kuwait International Prize of The Holy Quran è un'importante competizione che coinvolge partecipanti da tutto il mondo, evidenziando l'importanza della recitazione e memorizzazione del Corano.