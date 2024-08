Brunei: Dynamik Technologies e BIL siglano un accordo per l'innovazione digitale

09 Agosto 2024_ Dynamik Technologies ha recentemente annunciato una nuova collaborazione con il Brunei Innovation Lab (BIL), segnando un passo significativo per lo sviluppo del panorama digitale nel Brunei. L'accordo è stato formalizzato durante una cerimonia di firma tenutasi presso il Knowledge Hub di BIL, situato nel Technology Park di Anggerek Desa. La partnership mira a promuovere un ecosistema digitale fiorente e a sostenere la comunità tecnologica locale, con l'intento di ispirare creatività e crescita. La CEO di Dynamik Technologies, Dayang Haslina, ha sottolineato l'importanza di questa collaborazione per il lancio del programma KARYADI 'Innovazione come Servizio'. La notizia è stata riportata da pelitabrunei.gov.bn. Questa iniziativa rappresenta un'importante opportunità per il Brunei di avanzare nella trasformazione digitale e di rafforzare le competenze nel settore tecnologico.