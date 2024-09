Brunei: Elevata la partnership con l'India durante la visita di Modi

04 Settembre 2024_ Brunei e India hanno ufficialmente elevato le loro relazioni a un 'Enhanced Partnership' durante la visita del Primo Ministro indiano Narendra Modi, coincidente con il 40° anniversario delle relazioni diplomatiche. Il Sultanato di Brunei, guidato dal Sultan Haji Hassanal Bolkiah, ha sottolineato l'importanza della cooperazione futura in settori come energia, educazione e salute. Modi ha ribadito l'impegno dell'India a rafforzare la collaborazione in vari ambiti, inclusi economia e sicurezza. Entrambi i leader hanno discusso di potenziali cooperazioni nel settore energetico e della difesa, oltre a pianificare voli diretti tra i due Paesi. La notizia è riportata da borneobulletin.com.bn. Brunei, un piccolo Stato situato nell'Asia sudorientale, è noto per la sua ricchezza derivante dalle risorse petrolifere e per la sua stabilità politica.