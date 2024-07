Brunei: Evento di sensibilizzazione sullo sviluppo sostenibile nelle scuole

18 Luglio 2024_ Un evento di sensibilizzazione sullo sviluppo sostenibile si è tenuto presso la Sala Teatro dell'Ufficio del Primo Ministro a Brunei. L'iniziativa mirava a introdurre gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) e i metodi di implementazione nelle scuole del paese. Pengiran Hajah Siti Nirmala binti Pengiran Haji Mohamad, Segretario Permanente per la Visione presso l'Ufficio del Primo Ministro, ha partecipato all'evento e ha presentato una donazione di fumetti UNESCO. L'evento è stato organizzato dal gruppo Majmu'ah At Tashji', composto da cinque ufficiali che partecipano al 35° Programma di Sviluppo Esecutivo per Ufficiali di Middle Management (EDPMMO). Lo riporta brudirect.com.