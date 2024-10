Brunei: Formazione per agricoltori locali sulla produzione di riso ibrido

26 Ottobre 2024_ I coltivatori di riso di Brunei stanno partecipando a un programma di formazione per migliorare le loro competenze nella coltivazione e gestione del riso ibrido. L'iniziativa, lanciata dalla Segretaria Permanente del Ministero delle Risorse Primarie e del Turismo, Hajah Tutiaty binti Haji Abdul Wahab, è frutto di una collaborazione tra Brunei e Cina. Il corso, che coinvolge esperti della Yuan Long Ping High-Tech Agriculture Co Ltd, mira a potenziare la produzione di riso nel Paese, contribuendo così alla sicurezza alimentare nazionale. La formazione, che durerà 45 giorni, coinvolge 35 partecipanti tra cui agricoltori e rappresentanti di istituzioni educative locali, come riportato da borneobulletin.com.bn. Questo programma rappresenta un passo importante verso l'autosufficienza alimentare di Brunei, che ha visto un incremento della produzione di riso dal 4% all'8% grazie all'adozione di tecnologie innovative.