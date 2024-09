Brunei: Forti raffiche di vento causano danni e disagi nel Paese

17 Settembre 2024_ Forti raffiche di vento, fino a 80 km/h, hanno colpito il Brunei nel pomeriggio di ieri, causando la caduta di alberi e danni a veicoli, oltre a bloccare strade. Le immagini e i video dell'impatto delle condizioni meteorologiche avverse sono stati condivisi sui social media, mostrando tetti strappati e un veicolo schiacciato da un albero, con una persona ferita all'interno. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha ricevuto 72 chiamate di emergenza per alberi caduti e 20 per tetti danneggiati in tutto il Paese fino alle 18:00 di ieri. Secondo il Dipartimento Meteorologico del Brunei, il tifone Bebinca è stato declassato a depressione tropicale e non dovrebbe influenzare il clima del Brunei. La notizia è riportata da borneobulletin.com.bn. Le previsioni indicano che le condizioni meteorologiche instabili potrebbero persistere fino al 23 settembre, con possibilità di forti piogge e temporali.