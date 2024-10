Brunei: Forum annuale per le PMI affronta sfide e opportunità nel cambiamento economico

17 Ottobre 2024_ Il Town Hall Forum Aiming Higher, tenutosi a Bandar Seri Begawan, ha riunito circa 175 imprenditori locali per discutere le sfide e le opportunità nel contesto economico attuale. Il forum, presieduto dal Pengerusi del Bank Baiduri, Yang Amat Mulia Pengiran Muda Dr Abdul Fattaah, ha sottolineato l'importanza di adattamento e innovazione per le piccole e medie imprese (PMI) del Brunei. Durante l'evento, sono stati esplorati temi come la diversificazione economica e l'adozione di tecnologie sostenibili, con focus su energie rinnovabili e leadership agile. La notizia è riportata da mediapermata.com.bn. Il forum ha rappresentato un'importante piattaforma per il networking e lo scambio di idee tra i leader del settore, contribuendo a rafforzare l'economia di Brunei.