Brunei: Forum su Intelligenza Artificiale e Buona Governance

07 Agosto 2024_ Si è svolto il 6 agosto 2024 a Brunei un forum dedicato all'Intelligenza Artificiale (AI) e alla buona governance, con la partecipazione di leader e delegazioni da vari Stati membri dell'ASEAN. Il forum, intitolato 'Revolutionizing the Public Sector: Artificial Intelligence for Good Governance', ha affrontato le sfide etiche e di privacy legate all'uso dell'AI, sottolineando l'importanza di un approccio multidisciplinare. Il Segretario Permanente per la Governance del Servizio Civile ha evidenziato la necessità di collaborazioni tra industria, accademia e governo per affrontare queste problematiche. Le riunioni dell'ACCSM si concluderanno il 7 agosto, con Brunei che presenterà aggiornamenti sui progetti in corso. La fonte di questa notizia è brudirect.com. Il forum ha rappresentato un'importante opportunità per il networking e lo scambio di buone pratiche tra i partecipanti.