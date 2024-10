Brunei: Forum sulla salute mentale promuove la consapevolezza e il supporto

16 Ottobre 2024_ Si è tenuto un forum intitolato ‘ENDxiety: Halt the Storm’ all'Universiti Brunei Darussalam (UBD), volto a sensibilizzare sulla salute mentale e sull'ansia, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale 2024. Il forum ha visto la partecipazione di esperti che hanno discusso l'importanza di creare un ambiente favorevole per affrontare le problematiche legate all'ansia, che colpisce un numero crescente di studenti e cittadini. Il Dean of Student Affairs di UBD, Dr Mursidi bin Haji Ali, ha sottolineato la necessità di aprire conversazioni sulla salute mentale per ridurre lo stigma e incoraggiare le persone a cercare aiuto. L'evento è stato organizzato dalla Counselling and Diverse Learning Needs (CDLearN) Unit in collaborazione con il Consiglio Rappresentativo degli Studenti di UBD, come riportato da borneobulletin.com.bn. Il forum ha avuto come obiettivo quello di fornire strumenti e conoscenze per gestire l'ansia, promuovendo il supporto comunitario e la riduzione dello stigma associato a queste problematiche.