Brunei: Forum sulla sostenibilità e decarbonizzazione per un futuro migliore

26 Settembre 2024_ Si è svolto a Brunei un forum dedicato alla sostenibilità e alla decarbonizzazione, con l'obiettivo di raggiungere emissioni nette zero entro il 2050. Il presidente di Baiduri Bank, Yang Amat Mulia Pengiran Muda Dr. Abdul Fattaah, ha sottolineato l'importanza degli investimenti in energie rinnovabili e della protezione della biodiversità. L'evento ha visto la partecipazione di circa 350 persone, tra cui leader aziendali e studenti, e ha messo in evidenza la necessità di soluzioni innovative per affrontare le sfide globali legate al cambiamento climatico. La notizia è riportata da borneobulletin.com.bn. Il forum ha anche evidenziato l'impegno di Brunei nel promuovere pratiche agricole sostenibili per garantire la sicurezza alimentare nel Paese.