Brunei: Giornata di sensibilizzazione sul cancro infantile a Tutong

30 Giugno 2024_ La Children's Cancer Foundation, YASKA e volontari dell'Ospedale Raja Isteri Pengiran Anak Saleha hanno organizzato una giornata di sensibilizzazione sul cancro infantile e altre problematiche di salute tra i bambini. L'evento si è tenuto nel Distretto di Tutong, presso la Moschea Hassanal Bolkiah, con il tema 'Bersama Kita Lebih Kuat'. L'iniziativa mirava a sensibilizzare la popolazione su malattie in aumento come obesità, anemia e talassemia, includendo attività interattive per bambini e una campagna di donazione di sangue. La giornata ha visto la partecipazione di medici, infermieri e professionisti della salute. Lo riporta rtbnews.rtb.gov.bn. L'evento ha sottolineato l'importanza della prevenzione e della consapevolezza per migliorare la salute dei bambini nel Brunei.