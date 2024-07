Brunei: Giornata Mondiale del Rene 2024 promuove l'accesso equo alle cure

7 Luglio 2024_ La Giornata Mondiale del Rene 2024, con il tema 'Salute Renale per Tutti - Promuovere l'accesso equo alle cure e pratiche terapeutiche ottimali', mira a sensibilizzare sull'importanza di garantire un accesso equo alle cure per i pazienti con malattie renali. Il Ministro della Salute, Yang Berhormat Dato Seri Setia Doctor Awang Haji Mohammad Isham bin Haji Jaafar, ha sottolineato questo durante il lancio del Roadshow 'Salute Renale per Tutti' in un centro commerciale a Gadong. Il Ministero della Salute del Brunei si impegna a garantire che i nuovi trattamenti siano disponibili per tutti i pazienti che ne hanno bisogno, nonostante le sfide come la mancanza di consapevolezza e di specialisti renali. Il roadshow include giochi, sport, quiz, esposizioni su dialisi e trapianti renali, e check-up gratuiti per aumentare la consapevolezza pubblica. Lo riporta rtbnews.rtb.gov.bn. L'evento mira a educare il pubblico sui fattori di rischio delle malattie renali e a migliorare la fiducia nelle strategie terapeutiche.