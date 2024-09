Brunei: Hong Kong e Brunei rafforzano la cooperazione legale

28 Settembre 2024_ Paul Lam, Segretario alla Giustizia della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, ha recentemente visitato il Consiglio della Brunei Darussalam Law Society durante il suo primo viaggio di lavoro nel Paese. La visita segue la firma di un Memorandum di Cooperazione tra la Corte Suprema di Brunei e il Dipartimento di Giustizia di Hong Kong, avvenuta nel maggio 2023, per promuovere la collaborazione nella risoluzione delle controversie. Durante l'incontro con la Presidente della Brunei Darussalam Law Society, Nur Azizah binti Dato Seri Paduka Haji Ahmad, sono stati discussi modi per rafforzare la cooperazione tra le comunità legali di Brunei e Hong Kong. La fonte di questa notizia è borneobulletin.com.bn. La visita di Lam è considerata un passo importante per consolidare ulteriormente le relazioni tra le due regioni, con un focus sulla cooperazione legale.