Brunei: I giovani sono fondamentali per il Wawasan Brunei 2035

25 Agosto 2024_ I giovani di Brunei hanno un grande potenziale per contribuire al primo obiettivo del Wawasan Brunei 2035, che mira a formare una popolazione istruita e altamente qualificata. Durante il Programma Malam Munajat, il docente Awang Muhammad Fuad bin Matahir ha sottolineato l'importanza dell'apprendimento continuo per i giovani, ispirandosi agli esempi dei saggi del passato. L'evento, organizzato dal Ministero degli Affari Religiosi, ha visto la partecipazione di studenti e membri della comunità, evidenziando l'importanza della spiritualità e della conoscenza. La cerimonia ha incluso letture di preghiere e la partecipazione di diverse moschee e istituzioni educative in tutto il paese. La notizia è stata riportata da mediapermata.com.bn. Il Wawasan Brunei 2035 è un piano strategico che mira a trasformare Brunei in una nazione prospera e sostenibile, con un focus sull'istruzione e lo sviluppo delle competenze.