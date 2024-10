Brunei: Il governo promuove il benessere degli anziani con nuove iniziative

01 Ottobre 2024_ Il governo del Brunei, sotto la guida del Sultano, sta intensificando gli sforzi per garantire il benessere degli anziani attraverso un approccio integrato e olistico. In occasione della Giornata Internazionale degli Anziani, il Ministro della Cultura, della Gioventù e dello Sport ha annunciato che oltre 43.000 anziani ricevono una pensione mensile, con ulteriori benefici per alcuni. Inoltre, è in fase di lancio un Piano d'Azione per il benessere degli anziani, mirato a promuovere la loro protezione e inclusione nella società. Le iniziative includono programmi di sensibilizzazione sulla demenza e corsi di formazione per i caregiver, come riportato da brudirect.com. Quest'anno, il Brunei celebra per la 21esima volta questa giornata, sottolineando l'importanza di un invecchiamento dignitoso e del rafforzamento dei sistemi di supporto per gli anziani.