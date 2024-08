Brunei: Il Ministero dell'Istruzione partecipa al Vertice delle Leader Femminili ASEAN

25 Agosto 2024_ Il Vertice delle Leader Femminili ASEAN si è recentemente svolto a Vientiane, Laos, con la partecipazione della Ministra dell'Istruzione di Brunei, Dr. Hajah Romaizah. Durante il suo intervento, ha sottolineato l'importanza del ruolo delle donne nell'economia della cura e ha presentato iniziative come l'Assegno per i Fornitori di Cura, introdotto nel 2021. La Ministra ha anche evidenziato la necessità di investire in infrastrutture per i servizi di assistenza sociale e ha ringraziato il vertice per il supporto al Quadro ASEAN sull'Economia della Cura. La notizia è stata riportata da pelitabrunei.gov.bn. Brunei, ufficialmente noto come Stato di Brunei, è un piccolo sultanato situato nell'Asia sudorientale, noto per il suo sistema di governo monarchico e per le sue politiche sociali avanzate.