Brunei: Il Ministero dell'Istruzione promuove il programma STEAM nelle scuole

04 Ottobre 2024_ Il Ministero dell'Istruzione del Brunei sta implementando attivamente il programma STEAM, che comprende Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica, in tutte le fasi dell'istruzione. È stato prodotto un libro di linee guida per le scuole primarie per facilitare l'adozione di attività STEAM attraverso un approccio basato su progetti e indagini. Durante la celebrazione del 34° Giorno dell'Insegnante, la Ministra dell'Istruzione ha annunciato anche l'introduzione di un quadro di cittadinanza digitale per educare gli studenti all'uso responsabile della tecnologia. La fonte di questa notizia è mediapermata.com.bn. Il programma mira a migliorare le competenze pedagogiche degli insegnanti e a garantire un ambiente di apprendimento ottimale per gli studenti nel Brunei.