Brunei: Il Ministro della Cultura partecipa alla Walkathon per la Giornata Mondiale dell'Ictus

27 Ottobre 2024_ Il Ministro della Cultura, della Gioventù e dello Sport del Brunei, Dato Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Mohamad, ha partecipato a una Walkathon per la Giornata Mondiale dell'Ictus, organizzata dal Pantai Jerudong Specialist Centre. L'evento, che ha visto la partecipazione di circa 550 persone, si è svolto al Jalan Menteri Besar Recreation Park di Berakas e mirava a sensibilizzare la popolazione sui rischi legati all'ictus, che è la quarta causa di morte nel Paese. Durante il suo intervento, il Ministro ha sottolineato l'importanza della prevenzione e ha incoraggiato uno stile di vita sano, in linea con i principi islamici. La campagna di quest'anno, intitolata “Be #GreaterThanStroke”, si propone di fornire informazioni utili per la prevenzione e la gestione dell'ictus, come riportato da borneobulletin.com.bn. L'iniziativa mira a ispirare la comunità a adottare abitudini più salutari e a riconoscere i segnali di allerta dell'ictus.