Brunei: Il Ministro della Salute incoraggia i giovani durante il programma Future Leaders Academy

21 Settembre 2024_ Il Ministro della Salute di Brunei, Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Isham bin Haji Jaafar, ha sottolineato l'importanza dell'impegno e dell'iniziativa durante il programma Future Leaders Academy (FLY) all'Universiti Brunei Darussalam. Circa 150 studenti hanno partecipato all'evento, dove il ministro ha condiviso la sua esperienza di leadership, inclusi i suoi anni come tirocinante in Scozia. Ha anche evidenziato la necessità per i giovani di sviluppare abilità di pensiero critico e di affrontare le notizie false con trasparenza, specialmente durante la pandemia di COVID-19. Il ministro ha attribuito la comunicazione aperta come chiave del successo nella lotta contro il virus e ha delineato il ruolo del Ministero della Salute nel raggiungere l'obiettivo di Brunei Vision 2035 per un sistema sanitario di alta qualità. La notizia è stata riportata da borneobulletin.com.bn. Il programma FLY mira a formare i futuri leader del paese, preparando i giovani a sfide e opportunità nel loro percorso professionale.