Brunei: Il Ministro dell'Economia sottolinea l'importanza dell'adattabilità nel settore finanziario

03 Settembre 2024_ Durante il suo intervento al 2° Forum ASEAN: Il Futuro della Finanza, il Ministro dell'Ufficio del Primo Ministro e Ministro delle Finanze e dell'Economia II, Dato Seri Setia Dr Awang Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah, ha evidenziato l'importanza dell'adattabilità per le imprese e gli investitori. Ha anche discusso delle sfide economiche globali, come l'inflazione e le tensioni geopolitiche, che richiedono una risposta collaborativa. Il Ministro ha sottolineato come le banche stiano diventando più restrittive a causa delle politiche monetarie e della crescente domanda di finanziamenti, creando opportunità per i prestatori privati. Brunei sta avanzando verso obiettivi di sostenibilità, aggiornando le linee guida per l'emissione di obbligazioni in linea con gli standard ASEAN. La notizia è stata riportata da borneobulletin.com.bn. Il Sultanato ha emesso oltre 48 miliardi di dollari in obbligazioni etichettate ASEAN dal 2016, dimostrando il suo impegno per la cooperazione regionale e la crescita sostenibile.