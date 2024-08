Brunei: Il paese avvia un piano di trasformazione digitale per l'istruzione

27 Agosto 2024_ Brunei Darussalam ha lanciato il Piano di Trasformazione Digitale 2023-2027 del Ministero dell'Istruzione, mirato a modernizzare il settore educativo attraverso tecnologie innovative. Il piano si concentra su tre aree principali: tecnologia educativa, tecnologia gestionale e politiche abilitanti, sostenendo l'obiettivo nazionale di diventare una Smart Nation. Durante il 13° incontro dei Ministri dell'Istruzione dell'ASEAN, il Ministro dell'Istruzione ha evidenziato gli sforzi per migliorare la alfabetizzazione digitale e l'infrastruttura IT. La delegazione di Brunei, guidata dalla Segretaria Permanente per l'Istruzione, ha partecipato a discussioni sui temi educativi regionali, come riportato da brudirect.com. Il piano è in linea con la visione Wawasan Brunei 2035, che mira a sviluppare un sistema educativo all'avanguardia nel contesto della digitalizzazione.