Brunei: Il paese diversifica l'economia e promuove la finanza islamica

13 Settembre 2024_ Brunei Darussalam sta compiendo progressi significativi nella diversificazione della sua economia, riducendo la dipendenza da petrolio e gas. Durante il lancio della Giornata del Gruppo della Banca Islamica di Sviluppo, il Ministro dell'Ufficio del Primo Ministro ha sottolineato l'importanza della sostenibilità e della resilienza della finanza islamica nel paese. È stato firmato un Memorandum d'Intesa tra la Bank Islam Brunei Darussalam e l'ISDB per promuovere la cooperazione in settori chiave come lo sviluppo infrastrutturale e la sicurezza alimentare. L'evento ha anche offerto opportunità di collaborazione economica con i 57 paesi membri del Gruppo ISDB. La notizia è riportata da brudirect.com. Brunei, un piccolo sultanato nel sud-est asiatico, sta cercando di espandere le sue opportunità economiche attraverso la finanza islamica, un settore in crescita che rappresenta oltre la metà degli attivi del suo sistema finanziario.