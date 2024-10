Brunei: Il paese partecipa al meeting ASEAN COSTI-86 a Singapore

14 Ottobre 2024_ Brunei ha partecipato alla 86ª riunione del Comitato per la Scienza, Tecnologia e Innovazione dell'ASEAN (COSTI-86) tenutasi a Singapore dal 7 all'11 ottobre. La delegazione bruneiana, guidata dal Segretario Permanente del Ministero dei Trasporti e delle Telecomunicazioni, Haji Mohammad Nazri bin Haji Mohammad Yusof, ha discusso di importanti questioni relative alla cooperazione regionale in materia di scienza e tecnologia. Durante l'incontro, sono stati affrontati temi come le priorità annuali per il 2024 e il 2025, nonché la valutazione dei risultati economici prioritari per il 2024. La notizia è stata riportata da mediapermata.com.bn. Questo incontro rappresenta un passo significativo per Brunei nel rafforzare la sua posizione nel panorama scientifico e tecnologico dell'ASEAN.