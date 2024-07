Brunei: Il Paese punta sulla diversificazione economica attraverso il CPTPP

25 Luglio 2024_ Brunei Darussalam sta intensificando gli sforzi per diversificare la propria economia in vista del Wawasan Brunei 2035, con un focus particolare sulle piccole e medie imprese e sugli investimenti diretti esteri. Il Paese ha recentemente ratificato il Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), entrato in vigore il 12 luglio 2023, per migliorare l'accesso ai mercati e integrare le catene di approvvigionamento. Il Ministro delle Finanze e dell'Economia II ha sottolineato l'importanza di questo accordo per promuovere opportunità economiche, in particolare per le esportazioni verso nuovi mercati come l'America Latina. La notizia è stata riportata da pelitabrunei.gov.bn. Brunei, con una popolazione di meno di mezzo milione, è un piccolo Stato del sud-est asiatico noto per la sua economia basata sul petrolio e sul gas.