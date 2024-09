Brunei: Il Primo Ministro indiano Narendra Modi in visita ufficiale nel Sultanato

03 Settembre 2024_ Il Principe Ereditario del Brunei, Haji Al-Muhtadee Billah, ha accolto il Primo Ministro indiano Narendra Modi all'Aeroporto Internazionale del Brunei per una visita ufficiale di due giorni. Questa è la prima visita di Modi come Primo Ministro in Brunei, dopo aver iniziato il suo terzo mandato il 9 giugno 2024. La cerimonia di benvenuto ha incluso l'esecuzione degli inni nazionali e un'ispezione della Guardia d'Onore delle Forze Armate Reali del Brunei. Durante l'incontro, Modi è stato presentato a vari funzionari bruneiani, tra cui il Ministro della Salute e il Secondo Ministro degli Affari Esteri, evidenziando l'importanza delle relazioni bilaterali. La notizia è riportata da brudirect.com. La visita di Modi rappresenta un'opportunità per rafforzare i legami tra India e Brunei, due nazioni con storiche relazioni diplomatiche.