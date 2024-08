Brunei: Il Primo Ministro malese Anwar bin Ibrahim in visita per il 25° incontro annuale con il Brunei

25 Agosto 2024_ Il Primo Ministro della Malaysia, Dato' Seri Anwar bin Ibrahim, è arrivato in Brunei per partecipare al 25° incontro annuale tra i capi di governo di Brunei e Malaysia. Durante la sua visita, Anwar è stato accolto da importanti figure del governo bruneiano, tra cui il Ministro delle Finanze e dell'Economia II, Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah. La delegazione malese rimarrà nel paese per due giorni per discutere questioni bilaterali. L'incontro rappresenta un'importante opportunità per rafforzare i legami tra i due paesi. La notizia è stata riportata da pelitabrunei.gov.bn. Brunei, ufficialmente noto come Stato di Brunei, è una piccola nazione situata nell'Asia sudorientale, famosa per la sua ricchezza di risorse naturali e per la sua monarchia assoluta.