24 Ottobre 2024_ Il Principe Haji Al-Muhtadee Billah, Vice Sultano del Brunei, ha ricevuto in udienza i Ministri ASEAN e i Capi Delegazione durante il 12° Incontro Ministeriale ASEAN sulla Gestione dei Disastri, che si svolge dal 24 al 25 ottobre. Il Brunei è il Paese ospitante e presidente di quest'anno, e l'incontro serve come piattaforma per discutere strategie e politiche regionali sulla gestione dei disastri. Durante la cerimonia, il Principe ha espresso gratitudine per la presenza dei Ministri e il loro impegno a rafforzare la resilienza della regione. La cerimonia è stata guidata dal Ministro degli Affari Interni del Brunei, Dato Seri Setia Awang Haji Ahmaddin bin Haji Abdul Rahman, e ha visto la partecipazione di alti funzionari ASEAN. La fonte di questa notizia è brudirect.com. L'AMMDM è fondamentale per migliorare la preparazione e la risposta ai disastri nella regione ASEAN.