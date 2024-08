Brunei: Il Principe Ereditario in visita ufficiale in Malesia fino al 21 agosto

17 Agosto 2024_ Il Principe Ereditario Haji Al-Muhtadee Billah e la Principessa Pengiran Anak Sarah sono arrivati alla Base Aerea di Subang in Malesia per una visita ufficiale che durerà fino al 21 agosto. Durante il soggiorno, i membri della famiglia reale parteciperanno a incontri e a un pranzo ospitato dal Primo Ministro malese Anwar Ibrahim. La visita celebra il 40° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Brunei e Malesia, evidenziando la cooperazione in vari settori come commercio, difesa ed educazione. La fonte di questa notizia è borneobulletin.com.bn. La visita sottolinea l'importanza dei legami storici e culturali tra i due Paesi, che continuano a rafforzarsi nel tempo.