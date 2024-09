Brunei: Il Principe Ereditario visita il Centro di Eccellenza per le Prestazioni dei Soldati a Singapore

13 settembre 2024_ Il Principe Ereditario Haji Al-Muhtadee Billah ha visitato il Centro di Eccellenza per le Prestazioni dei Soldati (CESP) a...

13 settembre 2024_ Il Principe Ereditario Haji Al-Muhtadee Billah ha visitato il Centro di Eccellenza per le Prestazioni dei Soldati (CESP) a Singapore il 13 settembre. Durante la visita, è stato accolto da alti funzionari, tra cui il Ministro di Stato per la Difesa di Singapore e il Capo delle Forze Armate. Il Principe ha partecipato a una presentazione sulle procedure del CESP per migliorare le prestazioni militari e ha esaminato vari equipaggiamenti delle Forze Armate di Singapore. Prima di concludere la visita, ha scambiato doni con i rappresentanti del CESP, che ha raggiunto importanti traguardi nel campo della preparazione fisica e della riabilitazione. La notizia è riportata da rtbnews.rtb.gov.bn. Il CESP è un'istituzione dedicata a migliorare le capacità dei soldati attraverso programmi di fitness e nutrizione.