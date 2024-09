Brunei: Il settore privato fondamentale per un futuro sostenibile

27 Settembre 2024_ Il Ministro delle Finanze e dell'Economia del Brunei ha sottolineato l'importanza del settore privato nel promuovere la sostenibilità economica durante il Forum 'Mission Possible: Game Changing Ideas for a Sustainable Future'. Ha evidenziato come le pratiche responsabili e l'innovazione tecnologica siano essenziali per affrontare le sfide ambientali. Inoltre, ha menzionato l'importanza della collaborazione tra governo, imprese e cittadini per raggiungere obiettivi di sviluppo sostenibile. L'iniziativa include anche workshop per le piccole e medie imprese, mirati a integrare i principi di sostenibilità nelle loro pratiche commerciali, come riportato da mediapermata.com.bn. Il forum si è tenuto presso l'Hotel Antarabangsa Rizqun a Gadong, un'importante località commerciale del Brunei, evidenziando l'impegno del paese verso un futuro più sostenibile.