Brunei: Il Sultanato accoglie il Ministro degli Esteri del Timor-Leste in visita ufficiale

23 Agosto 2024_ Il Sultanato di Brunei ha ricevuto oggi il Ministro degli Esteri e della Cooperazione della Repubblica Democratica del Timor-Leste, Bendito dos Santos Freitas, in visita ufficiale di tre giorni. Durante l'incontro, il Sultanato e il Timor-Leste hanno riaffermato i legami amichevoli e la cooperazione nei settori dell'istruzione e degli scambi culturali. Inoltre, il Sultanato ha espresso il suo continuo supporto per l'adesione del Timor-Leste all'ASEAN, accogliendo con favore i progressi verso questo obiettivo. Presenti all'incontro anche l'Ambasciatore del Timor-Leste e il Direttore Generale degli Affari Bilaterali per Asia e Oceania. La visita sottolinea l'importanza delle relazioni diplomatiche tra Brunei e Timor-Leste, due nazioni del sud-est asiatico con storie e culture uniche, come riportato da pelitabrunei.gov.bn.