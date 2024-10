Brunei: Il Sultanato affronta le sfide interconnesse di sicurezza alimentare ed energetica al vertice ASEAN-Cina

10 Ottobre 2024_ Il Sultanato del Brunei, rappresentato da Sua Maestà il Sultano Hassanal Bolkiah, ha sottolineato l'importanza di affrontare le sfide interconnesse di sicurezza alimentare, energetica e cambiamento climatico durante il 27° Vertice ASEAN-Cina. Durante il suo intervento, il Sultano ha esortato a migliorare la coordinazione e sviluppare strategie per garantire prosperità futura, esprimendo apprezzamento per il supporto della Cina al Centro ASEAN per il Cambiamento Climatico. Il vertice, tenutosi al National Convention Centre di Vientiane, ha discusso anche della cooperazione ASEAN-Cina e delle prospettive di crescita economica digitale nella regione. La notizia è riportata da brudirect.com. Il Brunei, un piccolo Stato situato nel sud-est asiatico, è noto per la sua ricchezza di risorse naturali e per il suo impegno nella cooperazione regionale.