Brunei: Il Sultanato in visita ufficiale in Peru per rafforzare i legami bilaterali

7 Novembre 2024_ Il Sultanato del Brunei, guidato dal Sultan Haji Hassanal Bolkiah, intraprenderà una visita ufficiale in Peru dal 12 al 13 novembre 2024, segnando la prima visita di Stato in questo paese. Durante il soggiorno a Lima, il Sultan incontrerà la Presidente Dina Boluarte per riaffermare le relazioni bilaterali e promuovere la cooperazione in settori di reciproco interesse. Successivamente, il Sultan parteciperà all'Asia-Pacific Economic Leaders' Meeting (AELM) il 15 e 16 novembre, sempre a Lima, dove si discuteranno temi economici cruciali. Le relazioni diplomatiche tra Brunei e Peru sono state stabilite nel 1990, evidenziando un impegno duraturo per la cooperazione internazionale. La notizia è stata riportata da pelitabrunei.gov.bn. La visita del Sultan rappresenta un'opportunità per approfondire i legami economici e culturali tra Brunei e Peru, due nazioni con storie e tradizioni uniche.