Brunei: Il Sultanato invia 61 atleti ai Giochi della Malesia 2024

08 Agosto 2024_ Il Brunei parteciperà ai 21esimi Giochi della Malesia (Sukma) 2024 con una delegazione di 61 atleti, che si svolgeranno a Sarawak, Malesia, dal 17 al 24 agosto. Gli atleti bruneiani gareggeranno in 11 discipline sportive, tra cui nuoto, atletica, scacchi, e-sport, scherma, karate, pencak silat, netball, sepak takraw, taekwondo e wushu. La cerimonia di consegna della bandiera nazionale si è tenuta presso il Ministero della Cultura, della Gioventù e dello Sport, alla presenza del Ministro Dato Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Mohamad. Il ministro ha esortato gli atleti a mantenere alta disciplina e impegno durante gli allenamenti per ottenere risultati positivi. La notizia è stata riportata da borneobulletin.com.bn. I Giochi rappresentano un'importante opportunità per i giovani atleti bruneiani di mettersi in mostra a livello regionale.