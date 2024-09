Brunei: Il Sultanato partecipa a incontri con l'ONU e il Kosovo a New York

24 Settembre 2024_ Il Sultanato del Brunei, rappresentato da Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah, ha partecipato a incontri separati con il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres e la Presidente del Kosovo Vjosa Osmani-Sadriu a New York. Durante l'incontro con Guterres, il Sultanato ha sottolineato i benefici della sua adesione all'ONU e il suo impegno per la cooperazione multilaterale, in particolare per affrontare la povertà e l'educazione. Successivamente, il Sultanato ha accolto la Presidente del Kosovo, discutendo di relazioni bilaterali e opportunità di scambio educativo, con l'invito a più studenti kosovari di studiare in Brunei. La notizia è riportata da mediapermata.com.bn. Il Brunei, un piccolo Stato del sud-est asiatico, ha stabilito relazioni diplomatiche con il Kosovo nel 2017, promuovendo la cooperazione in vari settori.