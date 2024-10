Brunei: Il Sultanato partecipa ai vertici ASEAN-Australia e ASEAN-India

12 Ottobre 2024_ Il Sultanato del Brunei, rappresentato da Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah, ha partecipato ai vertici ASEAN-Australia e ASEAN-India tenutisi a Vientiane, Laos. Durante il summit, il Sultan ha sottolineato l'importanza della cooperazione per affrontare le sfide globali, in particolare il cambiamento climatico e la sicurezza alimentare. Ha anche evidenziato il ruolo cruciale di Australia e India nel rafforzare i legami commerciali e culturali con i Paesi ASEAN. La notizia è riportata da mediapermata.com.bn. Il Sultanato del Brunei è un piccolo Stato situato nel sud-est asiatico, noto per la sua ricchezza derivante dalle risorse petrolifere e per la sua monarchia assoluta.