16 Settembre 2024_ Il Sultanato del Brunei ha sottolineato l'importanza dell'educazione religiosa per rafforzare la resistenza contro le ideologie che non si allineano con l'Islam. Durante la celebrazione del Maulud Nabi Muhammad SAW, il Sultan Haji Hassanal Bolkiah ha esortato a un'educazione efficace che promuova valori morali sin dalla scuola primaria. Ha anche evidenziato la necessità di una maggiore attenzione da parte dei genitori riguardo all'uso di Internet da parte dei giovani, per prevenire l'esposizione a contenuti dannosi. Il governo del Brunei sta intensificando gli sforzi per combattere le ideologie estremiste e mantenere la stabilità nel paese, come riportato da mediapermata.com.bn. Il Sultanato, noto per la sua adesione all'Islam Ahli Sunnah Wal Jama'ah, mira a preservare la pace e la sicurezza attraverso l'educazione e la vigilanza sociale.