Brunei: Il Sultanato promuove un futuro sostenibile attraverso l'istruzione

13 Agosto 2024_ Durante la 36ª cerimonia di laurea dell'Università del Brunei Darussalam (UBD), il Sultanato ha sottolineato l'importanza di affrontare le sfide globali come il cambiamento climatico e la sicurezza alimentare. Il Sultan Hassanal Bolkiah ha esortato l'UBD a formare generazioni creative e proattive, evidenziando l'implementazione del 'UBD Sustainable Blueprint' per un campus più ecologico. Inoltre, ha annunciato l'accreditamento dell'UBD School of Business and Economics da parte dell'AACSB, posizionando l'istituzione tra le elite mondiali. La notizia è stata riportata da pelitabrunei.gov.bn. Il Sultanato di Brunei, situato nel sud-est asiatico, è noto per il suo impegno verso l'istruzione e lo sviluppo sostenibile.