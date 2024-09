Brunei: Il Sultanato promuove un reclutamento accademico più rigoroso per le università

07 Settembre 2024_ Il Sultanato del Brunei, attraverso il suo sovrano, Sultan Haji Hassanal Bolkiah, ha sottolineato l'importanza di un processo di reclutamento più accurato per il personale accademico delle università, in particolare per l'Universiti Teknologi Brunei (UTB). Durante la cerimonia di convocazione dell'UTB, il sovrano ha evidenziato che è fondamentale garantire che i candidati siano realmente qualificati e in grado di contribuire ai piani strategici delle istituzioni e allo sviluppo della nazione. Il Sultan ha anche colto l'occasione per congratularsi con i laureati e i loro familiari, esprimendo speranza che il loro successo possa fungere da catalizzatore per future eccellenze. La notizia è riportata da brudirect.com. L'Universiti Teknologi Brunei è una delle principali istituzioni di istruzione superiore del paese, dedicata alla formazione di professionisti competenti per il mercato del lavoro.