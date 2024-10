Brunei: Il Sultanato rafforza i legami con Thailandia e Vietnam in incontri bilaterali

10 Ottobre 2024_ Il Sultanato del Brunei ha recentemente partecipato a incontri bilaterali con i primi ministri di Thailandia e Vietnam, evidenziando l'importanza della cooperazione tra le nazioni. Durante l'incontro con la premier thailandese, il Sultanato ha sottolineato l'espansione della collaborazione in settori come commercio, educazione e difesa, con particolare attenzione alla cooperazione turistica e agli investimenti. Inoltre, il Brunei ha apprezzato il supporto della Thailandia nella fornitura di riso e sta esplorando un memorandum d'intesa sulla cooperazione halal. Queste iniziative mirano a rafforzare i legami economici e sociali tra i due Paesi, come riportato da brudirect.com. Il Brunei, un piccolo Stato situato nel sud-est asiatico, è noto per la sua ricchezza di risorse naturali e per il suo impegno nel promuovere la cooperazione regionale.