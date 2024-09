Brunei: Il Sultanato sottolinea l'importanza degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile all'Assemblea Generale dell'ONU

23 settembre 2024_ Durante il 'Summit of the Future' alla 79ª Sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Sultanato del Brunei ha ribadito che gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDGs) e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) non sono solo indicatori, ma rappresentano anche speranze per un futuro migliore. Il Sultanato ha evidenziato il ruolo cruciale dell'ONU nel promuovere l'unità globale e affrontare le sfide emergenti, come il divario digitale e le disuguaglianze tra le nazioni. Inoltre, il Brunei ha confermato il suo impegno per la pace e la stabilità nella regione del Sud-est asiatico, sostenendo il multilateralismo e l'ordine internazionale basato su regole. La notizia è riportata da borneobulletin.com.bn. Il Brunei, sotto la guida del Sultanato, ha partecipato attivamente all'ONU e all'ASEAN per oltre quarant'anni, promuovendo la cooperazione internazionale e la solidarietà tra le nazioni.