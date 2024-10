Brunei: Il Sultano approva la creazione del Comitato per la Trasformazione del Servizio Civile

30 Settembre 2024_ Il Sultano Hassanal Bolkiah ha dato il suo consenso alla creazione del Comitato per la Trasformazione del Servizio Civile, presieduto dall'Ufficio del Primo Ministro e con membri provenienti dal settore privato e dalle ONG. Durante il suo discorso in occasione della 31ª Celebrazione della Giornata del Servizio Civile, il Sultano ha esortato i funzionari pubblici a mantenere viva la missione del governo. Ha anche espresso gratitudine per la possibilità di riunirsi in questa celebrazione, che onora coloro che servono il paese con dedizione. Il Sultano ha sottolineato l'importanza di considerare le politiche e le riforme in modo olistico per il progresso della nazione. La notizia è riportata da rtbnews.rtb.gov.bn. Il Comitato mira a migliorare l'efficienza del servizio pubblico in Brunei, un piccolo stato del sud-est asiatico noto per la sua monarchia e il suo sistema di governo islamico.