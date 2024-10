Brunei: Il Sultano di Brunei in visita ufficiale in Indonesia

19 Ottobre 2024_ Il Sultano e Yang Di-Pertuan di Brunei Darussalam è arrivato all'Aeroporto Internazionale Soekarno-Hatta in Indonesia, dove è stato accolto dal Ministro della Salute indonesiano, Budi Gunadi Sadikin. Durante la cerimonia di benvenuto, il Sultano ha ricevuto gli onori militari, tra cui un saluto di ventuno colpi di cannone e l'esecuzione degli inni nazionali di entrambi i Paesi. Presenti all'accoglienza anche gli ambasciatori di Brunei e Indonesia, Dato Seri Pahlawan Awang Haji Abdul Razak e Prof. Dr. Achmad Ubaedillah. La visita del Sultano sottolinea i legami diplomatici tra Brunei e Indonesia, come riportato da rtbnews.rtb.gov.bn. Brunei, un piccolo sultanato situato nel sud-est asiatico, è noto per la sua ricchezza di risorse naturali e per la sua cultura islamica.