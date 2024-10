Brunei: Il Sultano introduce il Congedo Compassionevole per gli insegnanti

03 Ottobre 2024_ Il Sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah, ha annunciato l'introduzione del Congedo Compassionevole per gli insegnanti a partire dal 1° gennaio 2025, durante la celebrazione della Giornata degli Insegnanti. Questa iniziativa mira a migliorare il benessere degli insegnanti, considerato fondamentale per il loro sviluppo professionale e la soddisfazione lavorativa. Il Sultano ha sottolineato l'importanza degli educatori come agenti di cambiamento nel settore dell'istruzione, evidenziando anche l'integrazione dell'educazione religiosa nel sistema educativo convenzionale. La notizia è stata riportata da borneobulletin.com.bn. Il governo del Brunei continua a impegnarsi per migliorare l'istruzione attraverso borse di studio e opportunità di sviluppo delle risorse umane.